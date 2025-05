NIM

Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world.

HelyezésNo.1050

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet13,121,323,472.92934

Max. tokenszám21,000,000,000

Teljes tokenszám13,121,323,472.92934

Forgalomban lévő arány0.6248%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.03470170125365257,2018-07-29

Legalacsonyabb ár0.000283365354978,2020-01-02

Nyilvános blokkláncNIMIQ

