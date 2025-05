NIBI

Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.

NévNIBI

HelyezésNo.1065

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.10%

Forgalomban lévő készlet680,977,078.3053875

Max. tokenszám1,500,000,000

Teljes tokenszám932,490,344.7526392

Forgalomban lévő arány0.4539%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.9738086940154845,2024-03-12

Legalacsonyabb ár0.011871722008469051,2025-04-07

Nyilvános blokkláncNIBI

