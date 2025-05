NHT

$NHT is an ERC-20 token that will serve as a pathway between Neighbourhoods tools and services and crypto market liquidity. $NHT are used to access tools created by the Neighbourhoods team and developers who contribute to the NH marketplace. These tools make it easy to create scalable, social apps on web 3.0.

NévNHT

HelyezésNo.1554

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet7,972,813,374

Max. tokenszám99,000,159,725

Teljes tokenszám99,000,159,725

Forgalomban lévő arány0.0805%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.002559284474086729,2024-09-04

Legalacsonyabb ár0.000125886934050665,2024-01-16

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

