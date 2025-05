NEXO

Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments.

NévNEXO

HelyezésNo.87

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés0.0002%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)1,61%

Forgalomban lévő készlet646 145 839,5746847

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám1 000 000 000

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja4.625207707279189,2021-11-16

Legalacsonyabb ár0.0433327,2018-09-12

Nyilvános blokkláncETH

