Nexa is a proof-of-work, UTXO Layer-1 Blockchain, with native tokens and smart contracts, that has the ability to scale for global P2P usage. By utilizing hardware to scale, Nexa removes two of the most important bottlenecks for scalability: Signatures and UTXO lookups.

HelyezésNo.1215

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet5,859,620,000,000

Max. tokenszám21,000,000,000,000

Teljes tokenszám8,078,920,000,000

Forgalomban lévő arány0.279%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.000042155176868025,2023-04-02

Legalacsonyabb ár0.00000083479706052,2025-03-04

Nyilvános blokkláncNEXA

