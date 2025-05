NEO

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

NévNEO

HelyezésNo.126

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)60.98%

Forgalomban lévő készlet70,538,831

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám100,000,000

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2014-06-01 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.159 USDT

Minden idők csúcspontja196.85299682617188,2018-01-15

Legalacsonyabb ár0.07228679955005646,2016-10-21

Nyilvános blokkláncNEO

