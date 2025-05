NAVX

NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.

HelyezésNo.680

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)12,04%

Forgalomban lévő készlet576 047 447,17

Max. tokenszám1 000 000 000

Teljes tokenszám1 000 000 000

Forgalomban lévő arány0.576%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.4215575252595851,2024-03-29

Legalacsonyabb ár0.029139384042176107,2025-04-03

Nyilvános blokkláncSUI

Szektor

Közösségi média

