NAKA

Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

NévNAKA

HelyezésNo.616

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)7.44%

Forgalomban lévő készlet105,763,651.99999112

Max. tokenszám180,000,000

Teljes tokenszám180,000,000

Forgalomban lévő arány0.5875%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja7.00098225266129,2021-10-15

Legalacsonyabb ár0,2021-10-15

Nyilvános blokkláncMATIC

BevezetésNakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.