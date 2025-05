NAI

Nuklai is a collaborative data sharing network that allows organizations and individuals to thrive in next-generation data economies facilitating the rapidly increasing need of data to empower the next era of AI.

NévNAI

HelyezésNo.3859

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet0

Max. tokenszám9,554,519,024.23

Teljes tokenszám3,943,869,497

Forgalomban lévő arány0%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.07674626545446994,2024-04-19

Legalacsonyabb ár0.001646567425682566,2025-03-11

Nyilvános blokkláncAVAX_CCHAIN

