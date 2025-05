NABOX

Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure.

HelyezésNo.2232

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet208,614,091,935.19

Max. tokenszám1,000,000,000,000

Teljes tokenszám1,000,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.2086%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.000375839325844436,2021-11-28

Legalacsonyabb ár0.000001572508954823,2025-04-20

Nyilvános blokkláncBSC

