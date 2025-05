MYRIA

Myria is a Layer2 blockchain scaling solution for Ethereum utilizing ZK rollup technology, offering its users instantaneous transactions, high throughput of up to 9,000+ tps, zero gas fees, and free NFT minting.

NévMYRIA

HelyezésNo.606

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.01%

Forgalomban lévő készlet31,568,712,658

Max. tokenszám50,000,000,000

Teljes tokenszám50,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.6313%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.018459537482977427,2023-12-14

Legalacsonyabb ár0.000558796005139834,2025-04-07

Nyilvános blokkláncETH

