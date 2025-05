MVL

We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem.

NévMVL

HelyezésNo.387

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet26,602,958,863.10265

Max. tokenszám30,000,000,000

Teljes tokenszám27,802,958,863.1027

Forgalomban lévő arány0.8867%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.07053784,2021-04-02

Legalacsonyabb ár0.000161802782004,2020-03-13

Nyilvános blokkláncBSC

