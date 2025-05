MULTI

Multichain is a Cross-Chain Router Protocol (CRP), an infrastructure developed for the seamless flow of on-chain assets’ interoperability. It aims to become the ultimate router of Web3.

NévMULTI

HelyezésNo.1194

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.66%

Forgalomban lévő készlet14,541,093.5633

Max. tokenszám100,000,000

Teljes tokenszám100,000,000

Forgalomban lévő arány0.1454%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja38.6246297489588,2022-01-14

Legalacsonyabb ár0.040700675011833484,2025-04-08

Nyilvános blokkláncBSC

Szektor

Közösségi média

