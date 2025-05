MTV

MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements.

NévMTV

HelyezésNo.1897

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.01%

Forgalomban lévő készlet3,587,369,426.402686

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám10,000,000,000

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2019-04-09 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.006 USDT

Minden idők csúcspontja0.029173896178550714,2021-10-27

Legalacsonyabb ár0.000147627103478,2020-03-13

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

