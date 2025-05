MTR

Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains

NévMTR

HelyezésNo.4251

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet0

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám391,721

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2020-07-04 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja127.7949108,2020-10-23

Legalacsonyabb ár0.18924399020046603,2025-02-03

Nyilvános blokkláncMTRG

