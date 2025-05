MRMINT

Mr Mint believes in instrumenting and prospecting the world of Web 3.0 so that we can prosper in this Digital Universe. In this Web 3.0 era, Mr Mint is leading the charge, guiding the people towards a decentralized future where possibilities are truly limitless.

NévMRMINT

HelyezésNo.951

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.03%

Forgalomban lévő készlet349,855,660

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám1,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.3498%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.7643363391184324,2024-08-30

Legalacsonyabb ár0.03952877227290623,2025-05-09

Nyilvános blokkláncBSC

Szektor

Közösségi média

