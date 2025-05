MOON

Moon is the official cryptocurrency of the r/Cryptocurrency subreddit, a community dedicated to publishing news, announcements, and discussions related to the world of crypto and blockchain.

NévMOON

HelyezésNo.1002

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0,11%

Forgalomban lévő készlet106 776 318

Max. tokenszám∞

Teljes tokenszám107 887 754

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.7163486957276903,2024-03-17

Legalacsonyabb ár0,2021-03-17

Nyilvános blokkláncARBNOVA

Szektor

Közösségi média

