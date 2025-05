MONG

The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob.

NévMONG

HelyezésNo.1677

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet581,196,039,603,956

Max. tokenszám690,000,000,000,000

Teljes tokenszám690,000,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.8423%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.000000354717971428,2023-05-06

Legalacsonyabb ár0.000000000014558853,2023-04-26

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

