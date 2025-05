MLN

Enzyme, formerly known as Melon Protocol, is an on-chain asset manager which allows users to deploy crypto-trading strategies via vaults. MLN is the native token of the platform and is indirectly paid as gas fees by Enzyme users in a buyback-and-burn token model.

NévMLN

HelyezésNo.800

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)319.46%

Forgalomban lévő készlet2,967,315.06865754

Max. tokenszám∞

Teljes tokenszám2,967,934.68432946

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2020-07-03 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja270.0450134277344,2018-01-04

Legalacsonyabb ár1.79671464105,2020-03-13

Nyilvános blokkláncETH

