MKR

DAI is issued by the full mortgage of the assets on the chain, and it is 1:1 anchored with the US dollar. MKR is the governance and equity token of the system. MakerDAO has more than 500 active partners around the world, including international payments, remittance systems, supply chain finance companies, e-sports and gaming platforms, etc.

NévMKR

HelyezésNo.3200

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0002%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet0

Max. tokenszám1,000,000

Teljes tokenszám870,827.47

Forgalomban lévő arány0%

Kibocsátás dátuma2017-01-30 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja6339.02421815,2021-05-03

Legalacsonyabb ár21.059799194335938,2017-01-30

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésDAI is issued by the full mortgage of the assets on the chain, and it is 1:1 anchored with the US dollar. MKR is the governance and equity token of the system. MakerDAO has more than 500 active partners around the world, including international payments, remittance systems, supply chain finance companies, e-sports and gaming platforms, etc.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.