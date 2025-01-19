MET

MetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users.

NévMET

HelyezésNo.3305

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0

Forgalomban lévő készlet--

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám1,000,000,000

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.3026106966057054,2025-01-19

Legalacsonyabb ár0.06088509988318206,2025-04-04

Nyilvános blokkláncBSC

Loading...