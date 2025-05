METAHERO

Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles.

NévMETAHERO

HelyezésNo.1289

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet5,095,643,290

Max. tokenszám10,000,000,000

Teljes tokenszám9,766,213,274

Forgalomban lévő arány0.5095%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.25184993363636166,2021-12-03

Legalacsonyabb ár0.00028889800020885,2024-12-17

Nyilvános blokkláncBSC

Szektor

Közösségi média

