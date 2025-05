MEGALAND

MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys.

HelyezésNo.2917

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet1,000,000,000

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám1,000,000,000

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.000624642105956316,2024-03-19

Legalacsonyabb ár0.000000000161726624,2024-01-30

Nyilvános blokkláncBSC

