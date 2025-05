MBL

【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

NévMBL

HelyezésNo.593

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.04%

Forgalomban lévő készlet18,491,887,214

Max. tokenszám30,000,000,000

Teljes tokenszám30,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.6163%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.0012 USDT

Minden idők csúcspontja0.04599472,2021-04-02

Legalacsonyabb ár0.000767721148402,2020-03-13

Nyilvános blokkláncONT

