Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

HelyezésNo.654

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.59%

Forgalomban lévő készlet596,431,975.1811638

Max. tokenszám2,000,000,000

Teljes tokenszám2,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.2982%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.8216374158381008,2024-04-01

Legalacsonyabb ár0.045067410704727535,2025-04-07

Nyilvános blokkláncETH

