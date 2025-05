MAN

The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse.

NévMAN

HelyezésNo.1348

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.05%

Forgalomban lévő készlet461,862,403.4334007

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám761,862,403.4334006

Forgalomban lévő arány0.4618%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.7901400327682495,2018-05-10

Legalacsonyabb ár0.004471874686648602,2022-11-13

Nyilvános blokkláncMAN

Szektor

Közösségi média

