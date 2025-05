MANA

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

NévMANA

HelyezésNo.110

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)2.56%

Forgalomban lévő készlet1,969,729,010.368757

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám2,193,179,327.320146

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2017-09-18 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.024 USDT

Minden idők csúcspontja5.902317189920042,2021-11-25

Legalacsonyabb ár0.007883059792220592,2017-10-13

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésDecentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.