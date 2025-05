LTD

The $LTD token underpins the Dream Media Platform, a decentralized marketplace designed to connect advertisers with publishers across Web2 and Web3 environments. The platform provides a streamlined interface for managing ad campaigns, enabling precise targeting and effective allocation of ad spending. Advertisers can upload ads, select demographics, and manage budgets, while publishers can incorporate ads into their content seamlessly.

NévLTD

HelyezésNo.2595

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet104,068,818,580

Max. tokenszám333,333,333,333

Teljes tokenszám331,794,333,333

Forgalomban lévő arány0.3122%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.000067596913167233,2024-08-29

Legalacsonyabb ár0.000000986417043272,2025-04-09

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

