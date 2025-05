LRDS

BLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero.

NévLRDS

HelyezésNo.1225

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)2.96%

Forgalomban lévő készlet41,265,074

Max. tokenszám100,000,000

Teljes tokenszám100,000,000

Forgalomban lévő arány0.4126%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja2.5985185622659372,2024-07-24

Legalacsonyabb ár0.12478844802176856,2025-04-07

Nyilvános blokkláncETH

