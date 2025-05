LPT

Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

NévLPT

HelyezésNo.193

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)63.91%

Forgalomban lévő készlet41,021,110.04525098

Max. tokenszám∞

Teljes tokenszám41,021,110.04525098

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2019-05-01 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja100.24478173730876,2021-11-09

Legalacsonyabb ár0.420586727745,2020-03-13

Nyilvános blokkláncETH

