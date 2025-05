LINGO

LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences.

NévLINGO

HelyezésNo.1230

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.61%

Forgalomban lévő készlet119,893,165

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám1,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.1198%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.6091323507966424,2024-12-17

Legalacsonyabb ár0.04307577685202128,2025-04-07

Nyilvános blokkláncBASE

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.