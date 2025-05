LIBRA

The Viva La Libertad Project was created with a clear mission: to boost the Argentine economy by funding small projects and local businesses, supporting those who seek to grow their ventures and contribute to the country’s development.

NévLIBRA

HelyezésNo.1237

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.16%

Forgalomban lévő készlet256,424,729.159929

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám999,993,118.095506

Forgalomban lévő arány0.2564%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja3.27985940270513,2025-02-14

Legalacsonyabb ár0.01922200077292896,2025-05-08

Nyilvános blokkláncSOL

Szektor

Közösségi média

