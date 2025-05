LCAT

LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting.

NévLCAT

HelyezésNo.1154

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.04%

Forgalomban lévő készlet401,250,000

Max. tokenszám600,000,000

Teljes tokenszám600,000,000

Forgalomban lévő arány0.6687%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.09781720228048008,2025-02-25

Legalacsonyabb ár0.016302083464883713,2025-05-27

Nyilvános blokkláncBSC

Szektor

Közösségi média

