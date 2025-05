K

Kinto is the Modular exchange. Access the best opportunities in DeFi through our tailored blockchain and non-custodial smart wallet, engineered for maximum security and seamless user experience.

NévK

HelyezésNo.1276

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)93.58%

Forgalomban lévő készlet1,063,301

Max. tokenszám10,000,000

Teljes tokenszám10,000,000

Forgalomban lévő arány0.1063%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja7.285120822624419,2025-05-10

Legalacsonyabb ár2.1441350949151405,2025-04-07

Nyilvános blokkláncARB

