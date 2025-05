KSM

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

NévKSM

HelyezésNo.167

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)100,50%

Forgalomban lévő készlet16 563 863,07548528

Max. tokenszám∞

Teljes tokenszám16 563 863,07548528

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2019-08-01 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja623.75283412,2021-05-18

Legalacsonyabb ár0.915787390828,2020-01-14

Nyilvános blokkláncKSM

