Kromatika Finance is a decentralized exchange (DEX) powered by Uniswap and Chainlink offering its users an innovative, more user-friendly trading experience.

NévKROM

HelyezésNo.2093

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet80,280,675

Max. tokenszám100,000,000

Teljes tokenszám100,000,000

Forgalomban lévő arány0.8028%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.24019408331543107,2022-01-14

Legalacsonyabb ár0.005198061460515617,2021-11-18

Nyilvános blokkláncETH

