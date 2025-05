KNC

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

NévKNC

HelyezésNo.472

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)7.25%

Forgalomban lévő készlet187,182,599.14800358

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám240,097,869.36187205

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2017-09-25 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.5 USDT

Minden idők csúcspontja5.715659905177939,2022-04-28

Legalacsonyabb ár0.25991972993251367,2025-04-07

Nyilvános blokkláncETH

