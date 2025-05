KLS

The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance

NévKLS

HelyezésNo.2067

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0,00%

Forgalomban lévő készlet2 044 584 175,9713736

Max. tokenszám4 961 000 000

Teljes tokenszám2 044 584 175,9713736

Forgalomban lévő arány0.4121%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.025728576969511432,2024-03-21

Legalacsonyabb ár0.000202097580637348,2025-04-21

Nyilvános blokkláncKLS

Szektor

Közösségi média

