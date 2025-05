KAVA

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

NévKAVA

HelyezésNo.127

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)1.13%

Forgalomban lévő készlet1,082,853,386

Max. tokenszám∞

Teljes tokenszám1,082,853,386

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2019-10-23 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.46 USDT

Minden idők csúcspontja9.19263002,2021-09-09

Legalacsonyabb ár0.24832868419474186,2024-08-05

Nyilvános blokkláncKAVA

