Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

NévKATA

HelyezésNo.1166

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet37,298,973,925

Max. tokenszám50,000,000,000

Teljes tokenszám50,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.7459%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.00829882791721224,2021-12-24

Legalacsonyabb ár0.000108333941103047,2022-12-23

Nyilvános blokkláncBSC

Szektor

Közösségi média

