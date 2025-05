KAR

Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time.

