The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games.

HelyezésNo.860

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.30%

Forgalomban lévő készlet336,630,775

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám1,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.3366%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.26967282682687,2024-06-06

Legalacsonyabb ár0.054316689255168436,2025-04-07

Nyilvános blokkláncETH

