KAI

KardiaChain is a public blockchain focused on Interoperability, leading the race towards blockchain adoption in Vietnam by providing hybrid blockchain solution/infrastructure for major enterprises and government bodies. The goal is to build a complete blockchain ecosystem for institutions by leveraging 3 main components: gateway, infrastructure, and services. Gateway reduces entry barriers to onboard non-crypto users onto blockchain via user-friendly payment channels. Infrastructure refers to the interlinked public and private KardiaChain blockchain network for users and businesses to operate, leveraging our unique non-invasive interoperability. Services refer to traditional organisations that collaborate with KardiaChain to tokenize and decentralize their existing services/products to become more effective and efficient. After two years of preparation, it is finally time to bring blockchain to mass adoption.

NévKAI

HelyezésNo.1344

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet4,775,000,000

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám5,000,000,000

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2020-04-08 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.15963073,2021-04-14

Legalacsonyabb ár0.000140399735047205,2025-01-30

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

