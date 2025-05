JSET

It is a news platform service where anyone can write news and readers can make money by reading it.

HelyezésNo.4894

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet0

Max. tokenszám500,000,000

Teljes tokenszám500,000,000

Forgalomban lévő arány0%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja5.1225452298370175,2025-01-31

Legalacsonyabb ár0.00409765594632611,2025-04-12

Nyilvános blokkláncBSC

Szektor

Közösségi média

