izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

HelyezésNo.1495

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.04%

Forgalomban lévő készlet787,400,000

Max. tokenszám2,000,000,000

Teljes tokenszám2,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.3937%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.22582181306541096,2021-12-21

Legalacsonyabb ár0.003707408845399886,2025-05-19

Nyilvános blokkláncETH

