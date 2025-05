IVPAY

IVPAY is a crypto payment system for retail, e-commerce and vending machines. Its streamlined processes makes it simple and hassle-free to get started. Say goodbye to complex setups and hello to the world of crypto with ease.

NévIVPAY

HelyezésNo.1826

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)%0,06

Forgalomban lévő készlet915.537.450,0611484

Max. tokenszám1.000.000.000

Teljes tokenszám1.000.000.000

Forgalomban lévő arány0.9155%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja42.96760386911836,2024-03-11

Legalacsonyabb ár0.001054773631701049,2025-03-15

Nyilvános blokkláncBSC

Szektor

Közösségi média

