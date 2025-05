ICNX

Icon.X is pioneering the future of eSport in car racing fueled by blockchain / Web 3 technologies. Offering daily races and challenges, various game modes, and customizable cars, Immutable and open leaderboard on-chain and Support to Earn Protocol involving racing fans in the competition.

NévICNX

HelyezésNo.2942

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.14%

Forgalomban lévő készlet12,487,785

Max. tokenszám100,000,000

Teljes tokenszám100,000,000

Forgalomban lévő arány0.1248%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.1546404735247824,2024-04-20

Legalacsonyabb ár0.002501677716432728,2025-05-28

Nyilvános blokkláncMATIC

Szektor

Közösségi média

