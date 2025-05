HZN

Horizon Protocol is a new DeFi platform that facilitates the on-chain trading of synthetic assets that represent the real economy. Horizon Protocol seeks to provide exposure to real-world assets risk/return profiles via smart contracts on the blockchain.

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.06%

Forgalomban lévő készlet120,707,110

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám236,557,873

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2021-04-15 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.92531427,2021-04-15

Legalacsonyabb ár0.003302307395713274,2025-05-30

Nyilvános blokkláncBSC

