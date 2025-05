HYDRA

Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.

NévHYDRA

HelyezésNo.1488

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.47%

Forgalomban lévő készlet19,953,054.02

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám33,478,291.38531308

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2021-06-30 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja52.17624526,2021-04-03

Legalacsonyabb ár0.1821823518903342,2025-04-25

Nyilvános blokkláncNONE

BevezetésHydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.