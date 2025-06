HUMA

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

HelyezésNo.421

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)7.41%

Forgalomban lévő készlet1,733,333,333

Max. tokenszám10,000,000,000

Teljes tokenszám9,999,997,862.691525

Forgalomban lévő arány0.1733%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.06927111521862415,2025-05-27

Legalacsonyabb ár0.03511631113799057,2025-06-18

Nyilvános blokkláncSOL

